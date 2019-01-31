Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
"5 причин, почему я ищу любовницу своему мужу"
"5 причин, почему я ищу любовницу своему мужу"

Джоли назначила Питту тяжелое испытание 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт, наконец, договорились по поводу детей. Сообщается, что заключено "мировое соглашение", по которому актер получит "менее 50% опеки". Но только после того, как пройдет последнее испытание.
Финальный тест устроила супругу Джоли, а сам Питт еще его и усложнил. В первые несколько недель общение актера с детьми будут мониторить в прямом смысле: за всем происходящим в его доме будут следить камеры. Позже все записи проанализируют специалисты — и решат, можно ли детям оставаться у отца на ночь.
Камеры и после завершения испытания не уберут. Сообщается, что на это настоял сам Брэд Питт: актер уверен, что в этой битве с Джоли лучше перестраховаться. Звезда не сомневается, что сумеет наладить отношения с 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 12-летней Шайло, и 10-летними близнецами Вивьеном и Ноксом.
"Соглашение об опеке основано на рекомендациях специалистов по детскому психологическому состоянию и исключает рассмотрение дела в суде. Детали соглашения остаются конфиденциальными в интересах детей",
— приводит слова нового адвоката Джоли издание "7Дней".
Недавно стало известно, что голливудский актер наконец-то смог оправится после разрыва с Анджелиной Джоли. Новой избранницей Брэда Питта стала Шарлиз Терон. Папарацци засняли влюбленных во время их совместного выхода в свет.
Брэд встретился с Шарлиз в гостинице Chateau Marmont. Как сообщает один из очевидцев, "они вместе стояли за барной стойкой". Актриса пила алкогольный коктейль, в то время как экс-супруг Джоли держал в руках стакан с минеральной водой. Как утверждают свидетели, пара выглядела очень счастливой.
Дни.ру: последние новости
"Врачи меня предупреждали": Савичева откровенно о потере ребенка Собчак объявила о рождении ребенка после скандальной драки Известная певица показала "пятую точку"
Женский форум3
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Несчастливые мужские имена по версии астрологов2
Коса до пояса: как отрастить волосы
Какие ошибки делают женщины в гражданском браке
«Как вернуть страсть, если муж облысел»9
5 признаков неухоженной женщины5
Видео
Рамблер/гороскоп на 31 января
Психология
Опасны ли дрожжи на самом деле
Еда
Назван способ есть что угодно и похудеть
Здоровье
Из чего делают правильные макароны
Еда Здоровье
Звезды, которых путают даже фанаты
Звёзды Красота
Самые странные человеческие фобии
Психология
Звезда «Молодежки» признался в измене
Звёзды
Седокова посетовала на мужскую неверность
Звёзды
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды Другое
Звезды, бросившие учебу ради кино
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение