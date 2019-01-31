Джоли назначила Питту тяжелое испытание

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт, наконец, договорились по поводу детей. Сообщается, что заключено "мировое соглашение", по которому актер получит "менее 50% опеки". Но только после того, как пройдет последнее испытание.

Финальный тест устроила супругу Джоли, а сам Питт еще его и усложнил. В первые несколько недель общение актера с детьми будут мониторить в прямом смысле: за всем происходящим в его доме будут следить камеры. Позже все записи проанализируют специалисты — и решат, можно ли детям оставаться у отца на ночь.

Камеры и после завершения испытания не уберут. Сообщается, что на это настоял сам Брэд Питт: актер уверен, что в этой битве с Джоли лучше перестраховаться. Звезда не сомневается, что сумеет наладить отношения с 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 12-летней Шайло, и 10-летними близнецами Вивьеном и Ноксом.

"Соглашение об опеке основано на рекомендациях специалистов по детскому психологическому состоянию и исключает рассмотрение дела в суде. Детали соглашения остаются конфиденциальными в интересах детей",

— приводит слова нового адвоката Джоли издание "7Дней".

Недавно стало известно, что голливудский актер наконец-то смог оправится после разрыва с Анджелиной Джоли. Новой избранницей Брэда Питта стала Шарлиз Терон. Папарацци засняли влюбленных во время их совместного выхода в свет.

Брэд встретился с Шарлиз в гостинице Chateau Marmont. Как сообщает один из очевидцев, "они вместе стояли за барной стойкой". Актриса пила алкогольный коктейль, в то время как экс-супруг Джоли держал в руках стакан с минеральной водой. Как утверждают свидетели, пара выглядела очень счастливой.