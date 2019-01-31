Звезды, которых путают даже фанаты

Вы обращали внимание на то, что иногда люди, не имеющие общих родственников, похожи друг на друга? Природа действительно умеет шутить над человеком, даря людям из разных уголков планеты схожую внешность. Кстати, такое случается и со звёздами, некоторые из которых запросто могли бы подменить коллег в кадре.

Актёров Генри Кавилла Мэтта Бомера иной раз путают даже самые преданные фанаты. 35-летний Генри родился в Великобритании, а 41-летний Мэтт — американец. Оба исполнителя вполне успешны и часто снимаются в громких проектах. И Генри, и Мэтт — обладатели яркой брутальной внешности, которая свела с ума десятки тысяч поклонниц. Увы, Бомер несколько лет назад завил о гомосексуальности, разбив сердца поклонниц. Впрочем, у девушек ещё есть шанс завоевать Кавилл, ведь он пока в поиске возлюбленной.

О других актёрах, похожих, как две капли воды, смотрите рассказы в видео.