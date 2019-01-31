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Вскрылись новые подробности о личности будущей жены Александра Цекало 

Суть событий 39 минут назад
Фото: Суть событий
Оказалось, что Александр Цекало уже давно не живет с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушка, родившей ему двоих детей. Выяснилось, что у него есть возлюбленная, более того — невеста, а свадьба с ней состоится в марте. Но СМИ нашли еще некоторые подробности о личности Дарины.
Как сообщает "ЭГ", Вика Галушка переедет с детьми жить в Химки, где сейчас идет строительство, а Цекало с возлюбленной будет жить в его доме на Рублевке. Свадьба намечена на март.
"Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья",
— сообщил в соцсети Александр Цекало.
Как мы уже писали, Дарина Эрвин снималась в Голливуде в нескольких картинах, в одной даже с самой Шэрон Стоун. По всей видимости, познакомил ее с Цекало актер Игорь Жижикин, который тоже снимается давно в США.
Ранее сообщалось, что Александр Цекало старше Дарины Эрвин на 20 лет. Она наполовину кореянка, отсюда восточный разрез глаз. У нее также есть близкие родственники в Казахстане. Но сегодня СМИ нашли бывшую одноклассницу Дарины, которая внесла ясность в ее личность.
Рамина поведала, что настоящая фамилия новой возлюбленной Цекало — Сапарова. Родилась и выросла она в городе Алма-Ата. Дарина младше Цекало не на 20 лет, а на 30.
«Она ушла из нашей школы в классе 6–7 классе. Точно не помню. Дальнейшей ее судьбой не интересовалась», — сообщает «ЭГ», ссылаясь на девушку.
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Женский форум
Звёзды , Шэрон Стоун , Александр Цекало , Вера Брежнева , Игорь Жижикин
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