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Наследница KFC снялась обнаженной в бриллиантах 

Anews 1 час назад
Кайла Метвен — американская модель 26-ти лет, она является наследницей всего состояния KFC. Недавно девушка снялась для обложки январского журнала JMG Lifestyle в откровенной фотосессии. Она была абсолютно обнаженной, а ее тело прикрывали лишь бриллианты общей стоимостью в $13 млн 
Anews
На американке были бриллианты от JB Diamond, чья цена составляет $10 млн, помимо этого на голове девушки была диадема от Versace за $3 млн 
Anews
Девушка призналась, что для съемок она должна была предстать обнаженной для двух десятков человек. Несмотря на неудобства, речь шла о «создании чего-то художественного».
Anews
Кайла призналась, что съемка раскрывает свободу, силу и чувственность. Она призналась, что на эту съемку ее вдохновила мама, которая в свое время столкнулась со многими проблемами и неравенством, из-за чего покончила жизнь самоубийством. Кайле на тот момент была еще подростком.
Anews
«Я горжусь тем, что я женщина, а этот журнал представляет сильных современных женщин. Поэтому я и решила поучаствовать в такой впечатляющей, смелой фотосессии».
Семья Кайлы Метвен владела компанией Rainbow Chicken Unlimited, поставляющей курицу для сети фастфуда KFC.
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