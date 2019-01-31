Саша Савельева станет мамой

В Сети давно ходят слухи, что певица Саша Савельева (35) и ее супруг Кирилл Сафронов (45) скоро станут родителями: впервые о беременности звезды заговорили в начале зимы 2018 года, когда у Саши заметили округлившийся животик. А после, когда она появилась на сцене в бесформенном платье, поклонники были практически уверены, что певица ждет пополнение. Правда, подтверждений этому не было.

Но теперь можно сказать точно: Савельева станет мамой! Дело в том, что дизайнер, которая помогает певице обустроить дом, случайно проговорилась об этом в Stories. Она выложила фотографию, на которой написала: «Единогласно сошлись на зайцах для детской»! Позже, правда, она это удалила, но Интернет-то помнит все.

Соцсети

Напомним, Саша Савельева и Кирилл Сафронов поженились в 2010 году.