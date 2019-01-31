Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами

Катя Лель вспомнила о встрече с НЛО и рассказала, что эти визиты продолжаются. Почти каждый день из окна дома в центре Москвы она видит летающую тарелку.

Когда Катя была маленькая, во время семейного ужина ее посетило НЛО. Тарелку видела вся семья, утверждает звезда.

«У нас был свой большой дом. Мы сидели за кухонным столом у окна, где у нас цвели ромашки. И вдруг взгляд заострил у всех наш на каком-то свечении за окном, очень сильном. Я увидела как три огненно-красно-желтых луча опускаются в центр круга светящегося, четко и ровно опускаются. Я понимаю, что это видели все. Что потом произошло. Тишина. Я первая очнулась. Все смотрят на меня. Я говорю: "Что уставились?" Сестре оставили информацию. И она испуганно сказала: "Открой свой рот"», — вспоминает звезда. Когда она открыла рот, она не могла поверить своим глазам: с левой и правой сторон она не обнаружила зубов.

«После того как у меня без боли и крови забрали зубы, я стала слышать голоса — мужские, женские», — вспоминает звезда. При следующем контакте — ее навестили шестеро высоких людей, представившиеся уфологами, и объяснили, что ее зубы были взяты с планеты Земля для эксперимента.

Через девять дней после того, как у Кати «взяли зубы», она начала есть и пришла в себя, но вечером, обездвижив маму и сестру, Катю забрали на корабль. «Я спокойно начинаю понимать: я где-то нахожусь, я слышу голоса, я вижу ботинки, мужские ботинки, слышу приятный мужской голос. Ко мне подходит он в человеческом облике, берет меня за руку и говорит: "Ну что Катя, ты готова?" И тут я понимаю, что все эти вещие сны, которые я видела с 14 лет, это они мне давали. Я поняла, что я нахожусь у них, и спокойно сказала: "Я прошу вас, дайте мне еще время, мне нужно еще много песен спеть". И вдруг у меня перехватила дыхание, я вскакиваю с постели, и кричу: "Мама, Ира, вы видели их"?», — рассказывает женщина. Сестра рассказала, что три человека снова брали у Кати зубы.

Позже инопланетяне опустили пальцы ее папы, который был с ней строг, в горячую воду, стали защищать ее от людей, которые смеялись над ней, когда она рассказывала им про встречу с НЛО.

Долгое время инопланетяне с завидной периодичностью посещали будущую звезду и поили неизвестным лекарством. Посещают они ее и сейчас. Видео, которые звезда публиковала в своем блоге, вызвали массу обсуждений.