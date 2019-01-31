Петросян взял возлюбленную в театр

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать отношения на публике. Пара вновь появилась вместе на театральной премьере.

Народного артиста и его помощницу Татьяну Брухунову светские фотографы запечатлели вместе на премьере вернувшейся в репертуар постановки «Матросская тишина», после которой исполнитель главной роли Владимир Машков не сдерживал слёз. Петросян и Брухунова вели себя как обычная пара, стараясь не привлекать лишнего внимания. У себя в Instagram девушка поделилась впечатлениями от увиденного.

«Какой счастливый сегодня день! «Матросская тишина». Это нельзя оценить! Восторг!»

— написала Татьяна, отдельно отметив образ Машкова.

«На мой взгляд седина Владимира Львовича только красит. Придаёт ему шарм и статность», — отозвалась спутница Петросяна.

После того, как Евгений Петросян официально оформил развод с Еленой Степаненко , Брухунова открыла свой профиль в соцсети для подписчиков и регулярно делится новостями из жизни. Помощница юмориста делится фотографиями завтраков, косметическими рекомендациями, впечатлениями от театральных премьер. Видеть Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову можно часто — в неделю они посещают по несколько премьер.

На своей странице в Instagram Татьяна представляет себя как стилиста и завзятого театрала.