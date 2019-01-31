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Петросян взял возлюбленную в театр 

News.ru 5 часов назад
Фото: Татьяна Брухунова/facebook.com
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать отношения на публике. Пара вновь появилась вместе на театральной премьере.
Народного артиста и его помощницу Татьяну Брухунову светские фотографы запечатлели вместе на премьере вернувшейся в репертуар постановки «Матросская тишина», после которой исполнитель главной роли Владимир Машков не сдерживал слёз. Петросян и Брухунова вели себя как обычная пара, стараясь не привлекать лишнего внимания. У себя в Instagram девушка поделилась впечатлениями от увиденного.
«Какой счастливый сегодня день! «Матросская тишина». Это нельзя оценить! Восторг!»
— написала Татьяна, отдельно отметив образ Машкова.
«На мой взгляд седина Владимира Львовича только красит. Придаёт ему шарм и статность», — отозвалась спутница Петросяна.
После того, как Евгений Петросян официально оформил развод с Еленой Степаненко, Брухунова открыла свой профиль в соцсети для подписчиков и регулярно делится новостями из жизни. Помощница юмориста делится фотографиями завтраков, косметическими рекомендациями, впечатлениями от театральных премьер. Видеть Евгения Петросяна и Татьяну Брухунову можно часто — в неделю они посещают по несколько премьер.
На своей странице в Instagram Татьяна представляет себя как стилиста и завзятого театрала.
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