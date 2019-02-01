Телеведущая Настя Ивлеева поменяла прическу

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева 30 января опубликовала фото с новой стрижкой в Instagram. Звезда часто экспериментирует со стилем и внешностью, пробует новое, но всё равно способна удивить подписчиков новой стрижкой.

Настя любит эксперименты с внешностью: у неё были тёмные волосы, длинная коса, а недавно блогер примерила образ с розовыми и ярко-красными волосами. При этом Настя во время съёмок придерживается привычной причёски — светлые волосы и каре.

@_agentgirl_

После ухода из «Орла и решки» телеведущая анонсировала проект, где она снялась в главной роли — сериал «Туристическая полиция». Звезда продолжает вести влог и собственное шоу AGENT SHOW на Youtube.