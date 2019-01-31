Анджелина Джоли и Брэд Питт впервые замечены вместе после развода

О разводе Анджелины Джоли Брэда Питта стало известно в 2016 году, но только пару месяцев назад, в декабре 2018-го, они смогли прийти к соглашению в вопросе опеки над детьми (у бывших супругов, напомним, трое биологических детей и трое усыновленных ребенка): как рассказала адвокат Джоли, дело обошлось без суда, но вот подробности она раскрывать не стала.

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А сегодня актеров впервые за более, чем два года, заметили вместе! Энджи и Брэд встретились в офисе Питта, и папарацци запечатлели их во время беседы.