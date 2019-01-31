5 апреля в Crocus City Hall состоится вторая церемония вручения премии «ЖАРА Music Awards».
В этот день звезды российского шоу-бизнеса, среди которых Ани Лорак, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, HammAli & Navai, EMIN, Николай Басков, Maruv, Слава, Artik & Asti, Валерий Меладзе, MBAND, Тима Белорусских и Мари Краймбрери, исполнят свои главные хиты, а также узнают, кто из них удостоился заветной статуэтки за музыкальные достижения 2018 года. К слову, определять победителей будут как сами зрители, так и опытное жюри, в которое вошли артисты, продюсеры и деятели шоу-бизнеса.
Создатели премии в лице Эмина Агаларова, Сергея Кожевникова и Григория Лепса приготовили для гостей церемонии яркое шоу, полное невероятных спецэффектов, современных технологий и последних тенденций!
Текст: Валерия Яковлева