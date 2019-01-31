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Российские певицы с сомнительным талантом 

Рамблер 2 часа назад
Анна Семенович в своё время была спортсменкой и занималась фигурным катанием. После завершения карьеры на льду Анна переквалифицировалась в певицы и стала солисткой группы «Блестящие». Позже она покинула коллектив и стала самостоятельной певицей. Вот правда, публике она куда больше известна как светская львица, любительница нескромных фото и яркая фанатка фотошопа. Но к творчеству Семенович есть вопросы. Мало кто назовёт хотя бы пару её песен, да и вокальные данные артистки порождают сомнения. Многие придерживаются мнения, что у Анны вообще нет способностей к пению, а в «Блестящие» она попала лишь благодаря знакомствам с нужными людьми.
Смотрите видео и узнайте, певческие таланты каких ещё солисток профессионалы считают сомнительными.
Звёзды , Видео , Анна Семенович
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