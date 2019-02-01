Ксения Собчак впервые показала сына

Пока в Сети ходят слухи о разладе в семье Ксении Собчак и ее супруга Максима Виторгана , сама телеведущая занята работой и воспитанием сына.

Так, вчера у себя в Stories звезда поделилась видео, на котором Платон (играет у ее туалетного столика. И если раньше лицо малыша никогда не попадало в кадр (либо фотографии были не очень четкими), то в этот раз подписчикам Ксении удалось разглядеть, как выглядит ее сын. Какой милый!

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