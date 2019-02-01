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Ксения Собчак впервые показала сына 

Peopletalk + ещё 1 1 час назад
Пока в Сети ходят слухи о разладе в семье Ксении Собчак и ее супруга Максима Виторгана, сама телеведущая занята работой и воспитанием сына.
Так, вчера у себя в Stories звезда поделилась видео, на котором Платон (играет у ее туалетного столика. И если раньше лицо малыша никогда не попадало в кадр (либо фотографии были не очень четкими), то в этот раз подписчикам Ксении удалось разглядеть, как выглядит ее сын. Какой милый!
Соцсети
Напомним, Ксения и Максим в браке уже пять лет, а в ноябре 2016-го у супругов родился сын Платон. Правда, в конце 2018 года в Сети заговорили о том, что у Ксении роман с режиссером Константином Богомоловым.
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Звёзды , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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