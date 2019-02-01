Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в соц. сети Instagram архивный снимок, который был сделан 25 лет назад, тем самым удивила своих поклонников.
Звезда показала кадр из телепередачи «Партийная зона», которую в своё время вела вместе с коллегой Отаром Кушанашвили, а на снимке она запечатлена с актёром Гошей Куценко. Многие поклонники удивились тому, что телеведущая была жгучей брюнеткой, хотя платиновый блонд всегда был её «визитной карточкой». Подписчики отметили, что Лера до сих пор остаётся красивой и молодой, и если в ней за это время что-то изменилось, то только оттенок волос.
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