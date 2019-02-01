Волочкова прибегла к помощи экстрасенса

Танцовщица Анастасия Волочкова показала совместное фото с обладательницей сверхъестественных способностей, а также призналась, что у нее возникла жизненная ситуация, требующая особой помощи.

Как говорится в новой записи в «Инстаграме» светской львицы, встреча оказалась почти мистической: колдунья Ольга Алмазова встретилась ей случайно, как раз в нужный момент.

«И такое бывает! После репетиции зашла выпить чай и встретила добрую знакомую… Человек, который обладает уникальным даром, который может подсказать правильные решения в сложных жизненных ситуациях… — написала Анастасия рядом с совместным снимком. — А именно такая у меня возникла…».

Что именно произошло, Волочкова уточнять не стало. Однако внимательные пользователи соцсетей заметили, что экстрасенс специализируется на любовной магии.