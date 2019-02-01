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Волочкова прибегла к помощи экстрасенса 

Суть событий 13 минут назад
Фото: Суть событий
Танцовщица Анастасия Волочкова показала совместное фото с обладательницей сверхъестественных способностей, а также призналась, что у нее возникла жизненная ситуация, требующая особой помощи.
Как говорится в новой записи в «Инстаграме» светской львицы, встреча оказалась почти мистической: колдунья Ольга Алмазова встретилась ей случайно, как раз в нужный момент.
«И такое бывает! После репетиции зашла выпить чай и встретила добрую знакомую… Человек, который обладает уникальным даром, который может подсказать правильные решения в сложных жизненных ситуациях… — написала Анастасия рядом с совместным снимком. — А именно такая у меня возникла…».
Что именно произошло, Волочкова уточнять не стало. Однако внимательные пользователи соцсетей заметили, что экстрасенс специализируется на любовной магии.
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Звёзды , Анастасия Волочкова
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