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Тучная родственница сестер Хадид показала снимки в белье 

Lenta.ru 5 часов назад
Двоюродная сестра топ-моделей Беллы и Джиджи Хадид тучная модель Джоанн ван ден Херик приняла участие в откровенной фотосессии для нового выпуска модного издания SLiNK magazine. Фотографии появились в Instagram-аккаунте журнала.
20-летняя голландская плюс-сайз модель позировала в черном и красном кружевном белье, а также в одежде для дома.
Модель посвятила съемку бодипозитиву и красоте женского тела.
«Когда меня начинает раздражать моя фигуры, я просто задумываюсь: так ли это важно на самом деле? Разве из-за нее я не такой же человек, как все остальные? Или просто фокусируюсь на красивых частях своего тела», — прокомментировала Джоанн ван ден Херик.
Девушка также порекомендовала поклонникам проводить больше времени с уверенными в себе людьми, поскольку на личном опыте убедилась, что общение с недовольными своей внешностью — разрушительно.
«Вы перенимаете негативную энергетику и начинаете так же думать и о себе. Как только вы стали ощущать, что люди высасывают из вас все соки — уходите», — добавила она.
В декабре 2019 года бренд нижнего белья Navabi выпустил рекламную кампанию, в которой приняли участие полуобнаженные тучные девушки. Ролик, на котором пять моделей демонстрируют продукцию марки, был снят в ответ на оскорбительное для них высказывание директора по маркетингу Victoria’s Secret Эда Разека.
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