Юрий Лоза: «Я бы хотел провести день с Чеховым»

Юрию Лозе — 65! 1 февраля известный певец, композитор, а, с недавнего времени, ещё и блогер, отмечает день рождения. Сейчас он активный пользователь соцсетей, где его посты вызывают широкий общественный резонанс. В настоящее время певец сместил акцент в сторону писательской деятельности.

Мы позвонили Юрию Эдуардовичу, чтобы поздравить его с днём рождения, и узнать, что нового происходит в его жизни.

— Что делает вас счастливым?

— Когда я здоров, ничего не болит, и когда есть, с кем поговорить.

— Каким был день рождения, который вам особенно запомнился?

— У меня был такой день рождения однажды. Я выступал на дне рождения человека, которому исполнилось в тот день столько же лет, сколько и мне. Мы были два юбиляра. И это было прикольно. Мои ребята, музыканты, играли тогда больше для меня, чем для него (смеётся). Вот такая история с невероятным совпадением.

— Если бы могли провести один день с любым человеком на планете, кто бы это был?

— Из ныне здравствующих?

— Не обязательно.

— Это был бы кто-то из пишущих. Из тех, кто написал вещи, которые мне нравятся, которые я с удовольствием читал. Скорее всего, это Антон Павлович Чехов . Да, давайте остановимся на Чехове (смеётся).

— Как оставаться позитивным, как вы?

— Во-первых, успокоиться. Это значит понять, что и раньше, до тебя, волны также накатывали одна на другую. Ты пришёл, на них смотришь, а они накатывают. Вот тебя не станет, а они будут продолжать это делать с той же последовательностью. Люди, которые это поняли, рано или поздно, пришли к миру в душе. Очень хорошо сказал Джимми Хендрикс: «Нет на свете ничего лучшего, чем сидеть на берегу моря и смотреть, как растёт твоя борода». Мне кажется, это очень правильный подход наведения порядка в голове. Успокоиться, прийти к такому созерцательному состоянию. И тогда на многие вещи можно посмотреть совсем по-другому.

— Каким творчеством вы сейчас заняты?

— Мне больше всего нравится писать. Поэтому я регулярно что-то пишу в сетях. Я сочиняю сценарии художественных фильмов, занимаюсь всякой литературной деятельностью. Много читаю. В общем, делаю то, что мне интересно. Потому что у меня появилась такая возможность. К счастью, в определенный момент, когда ты добиваешься не то чтобы успехов, а приобретаешь то, что хотел — построил дом, посадил дерево… в общем, все эти фундаментальные вещи, которые в обязательном порядке надо сделать, я их сделал. Поэтому сейчас я могу заниматься любимым делом: писать, читать, общаться с людьми, с которыми мне приятно и хочется общаться. Это тоже очень важно.

— От души поздравляем вас с днём рождения! Пусть всё складывается так, как вы хотите!

— Спасибо, ребята. И до новых встреч.