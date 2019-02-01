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Фатеева варит суп кошкам и не общается с детьми 

Teleprogramma.pro + ещё 3 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Советская актриса Наталья Фатеева уже много лет ведет затворнический образ жизни. Она не общается со своими детьми и внуками. Женщина даже не пускает их в свою квартиру. Правда, однажды звезда советского кинематографа сломала тазобедренный сустав. Только это обстоятельство вынудило ее пустить детей на порог своей квартиры. Самое интересное, когда помощь актрисе не понадобилась она снова прекратила общение с детьми.
Ране Фатеева объясняла, почему не любит родных детей. Она уверена, что именно они мешали ее актерской карьере. Сына и дочку, которых она родила от разных мужей, воспитывали ее родители. В 16 лет дочь Фатеевой Наталья родила ребенка. Мать настояла, чтобы она отдала малыша в дом малютки. Сейчас внук не общается с бабушкой.
Сын звезды отмечает, что для матери роднее стали кошки, которых она подкармливает на помойках, чем родные дети. Он заметил, что она варит для животных огромные кастрюли супа. Актриса, которая влюбила в себя миллионы советских мужчин, трижды была замужем и все время браки терпели крах, сообщает портал «СтарХит».
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Женский форум
Звёзды , Дети , Наталья Фатеева , StarHit
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