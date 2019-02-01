У звезды «Дома-2» провалился нос после пластики

У звезды «Дома-2» провалился нос после пластических операций

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Виктория Романец не скрывает, что в достижении идеальной внешности прибегала к помощи пластических хирургов. После трех операций у женщины провалился нос.

Виктория Романец ведет два аккаунта в социальной сети Instagram, один из которых полностью посвящен ее тренировкам и правильному питанию. Однако не только благодаря им звезда реалити-шоу "Дом-2" обладает великолепной фигурой и скульптурными чертами лица. Виктория не скрывает, что регулярно посещает кабинет косметолога и пластического хирурга.

Так, недавно она сообщила, что трижды меняла форму носа, в результате чего его спинка стала очень хрупкой, и, несмотря на рекомендации специалистов, нарушила их предписания, в результате чего у нее провалился нос.

"Я очень непослушный пациент и считаю, что правила нужны для того, чтобы их нарушать… А потом вот так вот страдать… От того, что я носила очки, у меня просела спинка носа",

— объяснила Виктория Романец.

Теперь звезда телепроекта "Дом-2" носит специальный пластырь, который фиксирует гиалуроновую кислоту, введенную в нос. Отметим, что подписчики неоднозначно восприняли сообщение Виктории Романец. Многие пришли в ужас от того, что многие женщины в борьбе за идеальную красоту готовы перекраивать себя и терпеть страдания.

"уже невозможно насколько люди помешаны на своей внешней оболочке! Это просто сумасшествие какое то и мужик не мужик! Который, во первых разрешает своей женщине показывать все свои прелести другим мужикам, да и сам не прочь своими посветить! Жесть просто! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Господи да сколько можно шизанулась на себе, скоро в Майкла Джексона превратишься!", "Бедный носик", — прокомментировали подписчики.