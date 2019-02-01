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После скандала с мужем Собчак показала лицо сына 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Ксения Собчак наконец рассекретила лицо своего сына Платона. Говорят, скандально известная телеведущая сделала такой ход, чтобы сместить вектор внимания с драки ее мужа Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова.
С тех пор, как стала мамой, Ксения Собчак довольно часто делится с общественностью изображениями своего сына, а также выкладывает видеозаписи с ним. Однако на всех публикациях мальчик запечатлен либо спиной к камере, либо в полупрофиль. Ксения дала понять, что не хочет "светить" лицо наследника, чтобы не лишать его права на приватную жизнь.
@xenia_sobchak
Однако что-то поменялось в отношении Ксении к этому вопросу, потому что она наконец сняла такое видео, где можно во всех подробностях рассмотреть, на кого похож маленький Платон. В приложении Stories Собчак опубликовала ролик, на котором ее наследник перебирает вещи на туалетном столике. "Где пуговица?" — спросила у него телеведущая, и когда Платон ее нашел, то порадовалась его успеху. Однако внимание ребенка привлек флакон с жидкостью. "А это мама душится", — объяснила Ксения повернувшемуся к ней Платону.
На сей раз гламурная блондинка не стала быстро выключать запись или смещать обзор, поэтому любой желающий смог разглядеть мальчика. Внимательные пользователи Сети пришли к выводу, что Платон похож на обоих родителей. Дескать, глаза у ребенка большие, как у Максима Виторгана, а рот достался от Ксении Собчак.
Недоброжелатели сделали вывод, что таким манером телеведущая пытается отвлечь общественность от скандала, который разразился после информации о драке ее мужа с режиссером Константином Богомоловым. Дескать, Ксения пытается обелить себя и выбрала для этой цели безотказный способ.
Напомним, в конце 2018 года в Сети начали появляться слухи о разладе в семье Максима Виторгана и Ксении Собчак. Якобы гламурная ведущая увлеклась режиссером Константином Богомоловым. Позднее в СМИ появилась новость о том, что Максим Виторган напал на него и разбил нос.
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Звёзды , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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