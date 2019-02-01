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Певцов не любит быть ведущим мероприятий 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный актер Дмитрий Певцов на своей страничке в социальной сети Instagram заявил, что не любит быть ведущим культурных мероприятий. Он тратит массу нервов. Кроме того, он заметил, что на таких праздниках, как правило, царит полная неразбериха, нет импровизаций и отсутствует ощущения радости.
@dima_pevtsov
Впрочем, по словам Певцова, бывают исключения. Ему с женой, актрисой Ольгой Дроздовой, посчастливилось вести торжественный вечер в Кремле, посвященный десятилетию Поместного собора русской православной церкви и Патриаршей интронизации 2009 года. На мероприятии был президент России Владимир Путин и патриарх всея Руси Кирилл. «Это было волнительно и почетно, но главное, что меня поразило — на сцене сводный хор 700 человек и регенты, им управляющие. Вели вечер мы вдвоем с Ольгой. Это — тоже было здорово. И совсем не жаль, что пришлось ночью (вместо богатырского сна) лететь из Германии, а потом мчаться обратно, чтобы сыграть еще две „Юноны“ в Мюльхайме», — заметил Певцов.
«Восхищаюсь вами, вашей прекрасной парой. Талантливы, успешны, высокодуховные! Здоровья, счастья и всех благ!» «Прекрасный дуэт. Вы друг друга дополняете. Счастья вам на долгие года, творческих успехов и здоровья вам и вашим близким», «Наконец-то Ольга без ужасных очков в черной оправе», — заметили в комментариях пользователи.
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Звёзды , Дмитрий Певцов , Владимир Путин , РПЦ
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