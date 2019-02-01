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Садальский покончил с вредными привычками 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
После новогодних каникул актер театра и кино Станислав Садальский прошел плановую процедуру стентирования сосудов и сразу приобщился к здоровому образу жизни. В подтверждение он опубликовал в Instagram свою фотографию, на которой выглядит постройневшим и помолодевшим.
@stassadal
«Главное достижение — ни капли спиртного и с ресторанами покончено. Начинаю утро стаканом тёплой воды. А если в чай добавить немного лимонного сока, он действительно сжигает жиры и улучшает пищеварение! Стакан теплого чая с добавлением лимона или лайма натощак является удивительно полезным. Худею, мне кажется», — написал артист. «Я Вас обожаю, утром всегда смотрю ваш инстаграм — улучшаю настроение на целый день. Тоже по утрам пью воду с лимоном», «Очень люблю чай с лимоном. Ещё ложечку мёда добавляю туда», «Вы точно похудели», «Прекрасно выглядите», «Ну наконец-то! Ни капли спиртного», «А почему на заднем плане открытая бутылка коньяка?», — ответили в комментариях поклонники.
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