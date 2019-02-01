Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эштон Кутчер опубликовал свой телефонный номер 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Правда, полноценного диалога с артистом у поклонников не получилось.
Актер Эштон Кутчер решился на необычный для звездного актера эксперимент. Артист опубликовал в соцсетях действующий номер своего телефона и заявил, что хочет общаться с фанатами, так как ему не хватает «связи с реальными людьми». Он призвал всех желающих просто взять и написать ему смс-сообщения, а в ответ пообещал делиться своими свежими неотредактированными снимками.
«Я не смогу ответить всем, но, по крайней мере, мы сможем показать друг другу себя настоящих. Да, это мой номер», — сообщил Кутчер в Twitter.
Правда, полноценного диалога со знаменитостью у поклонников не получилось. Спустя короткое время пост с телефонным номером был удален, а все, кто решил написать актеру, получили автоматическую рассылку, в которой Эштон признался, что не в состоянии ответить на каждый вопрос. Он отметил, что сейчас у него съемки, и пожелал всем хорошего дня.
Ждал фанатов и приятный сюрприз. Тем же вечером все они получили с номера Кутчера снимок, на котором он и его супруга Мила Кунис болеют на игре баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», пишет журнал Star.
Teleprogramma.pro: последние новости
Чехова спутала Кудрявцеву с темными волосами на архивном фото с Ольгой Бузовой Наталья Фатеева не общается со своими детьми и внуками Телеведущая Настя Ивлеева поменяла причёску
Женский форум
Звёзды , Мила Кунис , Эштон Катчер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, которые не стоят риска отравления
Одинокие родители: отец-герой против матери
«Хороший секс — надежнейший „поводок“2
Редактор глянца пожила неделю как Кэрри Брэдшоу1
Ксения Собчак впервые показала сына18
Видео
Рамблер/гороскоп на 1 февраля
Психология
Опасны ли дрожжи на самом деле
Еда
Назван способ есть что угодно и похудеть
Здоровье
Единственная любовь Софии Ротару
Любовь Звёзды
Кто помог Высоцкому купить «Мерседес»
Звёзды
Родственница сестер Хадид показала снимки в белье
Звёзды
У звезды «Дома-2» провалился нос после пластики
Звёзды
Наследница KFC снялась обнаженной в бриллиантах
Звёзды
Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами
Звёзды
Ксения Собчак впервые показала сына
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение