Эштон Кутчер опубликовал свой телефонный номер

Правда, полноценного диалога с артистом у поклонников не получилось.

Актер Эштон Кутчер решился на необычный для звездного актера эксперимент. Артист опубликовал в соцсетях действующий номер своего телефона и заявил, что хочет общаться с фанатами, так как ему не хватает «связи с реальными людьми». Он призвал всех желающих просто взять и написать ему смс-сообщения, а в ответ пообещал делиться своими свежими неотредактированными снимками.

«Я не смогу ответить всем, но, по крайней мере, мы сможем показать друг другу себя настоящих. Да, это мой номер», — сообщил Кутчер в Twitter.

Правда, полноценного диалога со знаменитостью у поклонников не получилось. Спустя короткое время пост с телефонным номером был удален, а все, кто решил написать актеру, получили автоматическую рассылку, в которой Эштон признался, что не в состоянии ответить на каждый вопрос. Он отметил, что сейчас у него съемки, и пожелал всем хорошего дня.