Кто помог Высоцкому купить «Мерседес»

25 января Владимир Высоцкий отпраздновал бы 81-й день рождения. Поэт, музыкант, певец и актёр стал кумиром для нескольких поколений. Несмотря на то, что Высоцкий прожил всего 42 года и ушёл из жизни почти 40 лет назад, его творчество до сих пор актуально и любимо, а роли в популярных картинах по-прежнему волнуют зрителей.