Кто помог Высоцкому купить «Мерседес» 

25 января Владимир Высоцкий отпраздновал бы 81-й день рождения. Поэт, музыкант, певец и актёр стал кумиром для нескольких поколений. Несмотря на то, что Высоцкий прожил всего 42 года и ушёл из жизни почти 40 лет назад, его творчество до сих пор актуально и любимо, а роли в популярных картинах по-прежнему волнуют зрителей.
Владимир Высоцкий стал одним из первых обладателей автомобиля «Мерседес» в стране. Это была машина цвета голубой металлик, которую ему помогли купить в 1976 году Марина Влади и зарубежные знакомые. Высоцкий потратил по покупку все деньги, полученные от продажи предыдущего авто и добавить к ним гонорары за концерты. Но «Мерседес» определённо того стоил и был для Высоцкого предметом гордости.