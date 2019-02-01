Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Единственная любовь Софии Ротару 

Рамблер 1 час назад
София Ротару уже несколько десятилетий царит на отечественной эстраде. Певице 71 год, но выглядит она гораздо моложе и служит образцом для женщин в возрасте. Ротару сделала отличную певческую карьеру, но и в личной жизни она состоялась полностью: София Михайловна была замужем всего один раз, родила любимому супругу сына, а тот подарил ей красавицу-внучку. Увы, в 2002 году Ротару овдовела: её муж, музыкант Анатолий Евдокименко, скончался от инсульта, когда ему было всего 60 лет. Супруги прожили вместе 34 года и всегда выглядели по-настоящему влюблёнными друг в друга. Несмотря на то, что с момента ухода мужа прошло уже 16 лет, Ротару по-прежнему хранит верность единственной любви. Рассказ о красивой артистической паре смотрите в видео.
Звёзды , Видео , Анатолий Евдокименко , София Ротару
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продукты, которые не стоят риска отравления
Одинокие родители: отец-герой против матери
«Хороший секс — надежнейший „поводок“3
Редактор глянца пожила неделю как Кэрри Брэдшоу1
Ксения Собчак впервые показала сына18
Видео
Дети бизнесмена сделали «ковер» из его денег
Дети
Рамблер/гороскоп на 1 февраля
Психология
Опасны ли дрожжи на самом деле
Еда
Назван способ есть что угодно и похудеть
Здоровье
Единственная любовь Софии Ротару
Звёзды
Кто помог Высоцкому купить «Мерседес»
Звёзды
Родственница сестер Хадид показала снимки в белье
Звёзды
У звезды «Дома-2» провалился нос после пластики
Звёзды
Наследница KFC снялась обнаженной в бриллиантах
Звёзды
Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение