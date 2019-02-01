Единственная любовь Софии Ротару 

София Ротару уже несколько десятилетий царит на отечественной эстраде. Певице 71 год, но выглядит она гораздо моложе и служит образцом для женщин в возрасте. Ротару сделала отличную певческую карьеру, но и в личной жизни она состоялась полностью: София Михайловна была замужем всего один раз, родила любимому супругу сына, а тот подарил ей красавицу-внучку. Увы, в 2002 году Ротару овдовела: её муж, музыкант Анатолий Евдокименко, скончался от инсульта, когда ему было всего 60 лет. Супруги прожили вместе 34 года и всегда выглядели по-настоящему влюблёнными друг в друга. Несмотря на то, что с момента ухода мужа прошло уже 16 лет, Ротару по-прежнему хранит верность единственной любви. Рассказ о красивой артистической паре смотрите в видео.