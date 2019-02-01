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Васильев советует Старшенбаум не оголять ноги 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
26-летняя Ирина Старшенбаум вместе с Александром Петровым, Виктором Добронравовым и Антоном Богдановым снялась в фильме Алексея Сидорова «Т-34». Готовясь к съемках в военной драме актриса не только учила немецкий язык с репетитором, но и читала специальную литературу, смотрела фильмы о тех событиях. Кроме того, Ирина на время отказалась от светской жизни, практически не пользовалась косметикой, не ходила в рестораны и кафе. «Я была максимально погружена в материал, порой до перенасыщения», — приводит «ВокругТВ» слова Ирины Старшенбаум.
@starshenbaum
В своей постоянной колонке историй моды Александр Васильев оценил образы актрисы, приметив, что девушке совершенно не идут мини-юбки и короткие платья. По мнению эксперта, в подобных нарядах Ирина выглядит, как обычная старлетка. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале посоветовал партнерше Александра Петрова выбирать платья с юбкой до колен или до середины икры, заверив, что так она «выглядела бы куда элегантнее».
При этом историк моды отметил, что у него складывается такое впечатление, что Старшенбаум уверена в том, что ей идут короткие юбки. Однако Васильев считает, что актрисе необходимо избавиться от подобных нарядов в своем гардеробе. «Старшенбаум не стоит так сильно оголять ноги. Но это мое личное мнение», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.
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Звёзды , Виктор Добронравов , Алексей Сидоров , Александр Васильев , Ирина Старшенбаум , Антон Богданов , Александр Петров , журнал "7 Дней"
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