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62-летний Шифрин похвастался физической формой 

Eva.ru 31 минуту назад
Знаменитый советский и российский юморист Ефим Шифрин готовится вскоре отметить свое 63-летие, но его физической форме могут позавидовать многие молодые мужчины. Артист вчера опубликовал в персональном микроблоге видео своей стандартной тренировки, в котором отчетливо видно, что, несмотря на силовые нагрузки, он способен в процессе занятий еще и шутить.
Актер, режиссер и юморист Ефим Шифрин ко всему прочему еще и обладает завидным телосложением. В свои 62 года убежденный холостяк может дать фору многим более молодым коллегам.
Однако такого результата Шифрин сумел добиться далеко не сразу. Артист эстрады много часов проводит в тренажерном зале и его давние поклонники отлично осведомлены, что эта привычка появилась у комика более двадцати лет назад. Впрочем, даже это не помогло многим сдержать удивленного возгласа, когда Ефим Залманович не просто опубликовал очередное фото своего торса, но показал сам процесс занятий на тренажере. Во время сильной физической нагрузки юморист не только шутил с тренером, но также сумел сохранить ровное дыхание.
К слову, Шифрин далеко не единственный артист за 60, который может похвастаться такой отменной физической формой. Музыкант Олег Газманов также славится своим пристрастием к спорту и умением мастерски исполнять многие акробатические трюки, которые не в состоянии осилить и юные парни.
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Звёзды , Видео , Ефим Шифрин , Олег Газманов
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