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Вот это поворот: у Анджелины Джоли и Брэда Питта совместный бизнес! 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Вчера все наше внимание было приковано к Анджелине Джоли и Брэду Питту: бывших супругов впервые заметили вместе за два с половиной года после развода! Актёры встретились в офисе Питта, правда, что они обсуждали — неизвестно.
А сегодня источник из близкого окружения Джоли и Питта рассказал порталу US Weekly, что они виделись уже не первый раз, и все их встречи носят исключительно официальный характер: «Это часть процесса по решению вопроса об опеке над детьми». Более того, они работают над общим бизнес-проектом: выпуском собственного вина Chateau Miraval. «Это инвестиции для их детей», — поделился инсайдер.
Неожиданно.
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Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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