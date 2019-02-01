Вчера все наше внимание было приковано к Анджелине Джоли и Брэду Питту: бывших супругов впервые заметили вместе за два с половиной года после развода! Актёры встретились в офисе Питта, правда, что они обсуждали — неизвестно.
А сегодня источник из близкого окружения Джоли и Питта рассказал порталу US Weekly, что они виделись уже не первый раз, и все их встречи носят исключительно официальный характер: «Это часть процесса по решению вопроса об опеке над детьми». Более того, они работают над общим бизнес-проектом: выпуском собственного вина Chateau Miraval. «Это инвестиции для их детей», — поделился инсайдер.
Неожиданно.