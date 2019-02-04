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Максим Виторган высказался по поводу ток-шоу с Собчак 

WMJ.ru + ещё 36 1 час назад
Актер в негативном ключе прокомментировал обсуждение его брака с Ксенией Собчак.
На днях Ксения Собчак стала главной героиней программы Дмитрия Борисова «Эксклюзив». В ходе беседы ведущий неоднократно пытался выяснить, что же происходит в семье Ксении и Максима, но Собчак отвечала лишь общими словами, так и не дав ответа: будет ли у нее развод или нет.
"Это очень личная тема. Я думаю, что я не вполне готова об этом говорить. Я могу сказать только одно: я всегда была откровенна и честна с моим мужем. Все, что у нас происходит, он точно понимает, что происходит", — заявляла Ксения.
Сам же Виторган на передаче не появился. Как оказалось, его приглашают в другие ток-шоу, но он отказывается. Более того, Максим отметил, что «по-настоящему ему близкие» также не пойдут на подобные передачи.
"Так вот, что я имею сказать: ходить на подобного рода программы в качестве гостя или героя и заниматься там словоблудием о себе или о ком-то я считаю делом позорным. Я никого не осуждаю: бывает нужда заставит или в телек так хочется, что мочи нет, а разрешение как раз есть. Это выбор каждого. На сегодняшний день я счастлив тем, что вы не можете увидеть в этих программах людей по-настоящему мне близких. Это, простите за пафос, несовместимо с их внутренним нравственным камертоном. Все остальные — это всего лишь бабки у подъезда, запертые в теле селебрити разной степени вялой (или не вялой — в отдельном случае) медийности", — пишет Максим.
Актер отметил, что за последние дни он устал от этой темы. По его мнению, инфоповод будет жить еще неделю — две.
"А потом останутся только свои. И заживем дальше", — заключил Максим.
wmj.ru
Напомним, на днях стало известно, что супруг Ксении Собчак актер Максим Виторган сломал нос режиссеру Константину Богомолову. Причиной стала предполагаемая романтическая связь Ксении и Константина. Правда, чуть позже в пользователи Сети стали подозревать, что никакой драки не было. Но сами участники предполагаемого любовного треугольника ничего не комментируют.
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Звёзды , Видео , Дмитрий Борисов , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , WMJ.RU
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