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Седокова выложила новое откровенное фото 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Бывшая вокалистка "Виа-Гры" Анна Седокова похвасталась в своем Instagram новым фото в купальнике, однако поклонники не оценили стараний артистки.
Большинство упрекнули Седокову в использовании фотошопа, отметив, что бедро певицы выглядит чересчур массивно на фоне других миниатюрных частей тела.
@annasedokova
"Фигура реально такая, или же фотошоп?", "Анна мне нравится, но этот окорочок сюда не вписался", "Вот больше толстеть не надо, будет уже перебор. Сейчас самое то", "Что-то слишком полная ляха на фоне остального тела вышла. Не тот ракурс", — прокомментировали пользователи. Другие давали советы — не валяться как тюлень, а заклеить рот и бежать на спорт.
Сама Седокова подписала свое фото так: "Было хорошо, будет еще лучше". Негативные комментарии она проигнорировала. Впрочем, ей не привыкать к критики за чересчур пышные формы.
На прошлой неделе артистка сама призналась, что ее фигура далека от модельных стандартов, в том числе потому, что певица не особо отказывает себе в гастрономических удовольствиях.
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