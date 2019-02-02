Седокова выложила новое откровенное фото

Бывшая вокалистка "Виа-Гры" Анна Седокова похвасталась в своем Instagram новым фото в купальнике, однако поклонники не оценили стараний артистки.

Большинство упрекнули Седокову в использовании фотошопа, отметив, что бедро певицы выглядит чересчур массивно на фоне других миниатюрных частей тела.

@annasedokova

"Фигура реально такая, или же фотошоп?", "Анна мне нравится, но этот окорочок сюда не вписался", "Вот больше толстеть не надо, будет уже перебор. Сейчас самое то", "Что-то слишком полная ляха на фоне остального тела вышла. Не тот ракурс", — прокомментировали пользователи. Другие давали советы — не валяться как тюлень, а заклеить рот и бежать на спорт.

Сама Седокова подписала свое фото так: "Было хорошо, будет еще лучше". Негативные комментарии она проигнорировала. Впрочем, ей не привыкать к критики за чересчур пышные формы.

На прошлой неделе артистка сама призналась, что ее фигура далека от модельных стандартов, в том числе потому, что певица не особо отказывает себе в гастрономических удовольствиях.