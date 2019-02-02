Пиар любой ценой: самые скандальные звезды

Среди артистов всегда была огромная конкуренция, но если в прошлом они всеми силами пытались привлечь внимание своими талантами, то сейчас в ход идет не только сценическое мастерство. Многие знаменитости из кожи вон лезут, чтобы заставить о них говорить. В результате все меньше обсуждаются их заслуги в творчестве, а на первый план выходят конфликты и проблемы в личной жизни, которые становятся достоянием общественности. Напомним о 10 звездах шоу-бизнеса, которые преуспели на этом поприще.

Никита Джигурда

Многие кинозрители уже и забыли о том, что Никита Джигурда — актер, ведь в последние годы он зачастил на скандальные программы. Его танцы в шотландском килте, прогулка по столице в бюстгальтере, видеоролики с зачатием ребенка с женой Мариной Анисиной и последующими родами оставили неизгладимое впечатление. Так же, как и интим с ныне покойной Людмилой Браташ , за наследство которой он боролся не только в суде, но и путем рычаний и заклинаний, снятых на камеру. Духовные ли практики помогли, но шоумен все же добился прав на имущество погибшей подруги.

Анастасия Волочкова

После увольнения из Большого театра балерина продолжила выступать на разных площадках, но с каждым годом она все больше погружается в скандалы. Шпагаты танцовщицы заставляют нервно вздрагивать многочисленных подписчиков, которые не устают критиковать блондинку. Анастасии впору обнажить свои прелести на мальдивском пляже, шокировать растяжкой в мини-бикини и запечатлеть себя голой в снегу. А чего стоит ее фото, сделанное в интимный момент с одним из любовников… При этом Волочкова каждый раз говорит о своих чести и достоинстве, которые всеми силами защищает от настырных злопыхателей.

Сергей Шнуров

Бессменный лидер «Ленинграда» никогда не отличался примерным поведением, но на его концертах всегда аншлаги. Обилие ненормативной лексики, пародии на коллег, в частности, на Анастасию Волочкову, осуждающие стихи, посвященные Ксении Собчак , фото в одном носке на причинном месте — от Сергея Шнурова можно ожидать чего угодно.

Диана Шурыгина

Юная уроженка Ульяновска и сама не ожидала, что ее история с изнасилованием станет притчей во языцех. К сожалению, мало кто поверил в искренность ее слов, а фразы, сказанные на шоу «Пусть говорят», давно стали крылатыми. Невозможно забыть, что на злополучной вечеринке она опустошила несколько пластиковых стаканчиков, но ведь водки там было «на донышке». В сети огромное количество фотомемов с изображением Дианы, а сама она и по прошествии нескольких лет продолжает выяснять отношения на телевидении. Ранее Шурыгина обсуждала «измены» своего мужа Андрея Шлягина, а на днях встретилась с обидчиком Сергеем Семеновым , который около года провел в местах лишения свободы.

Дана Борисова

Дана Борисова ранее успешно работала на телевидении, теперь же она появляется там не в качестве ведущей, а как гостья огромного количества передач. «Пусть говорят», «На самом деле», «Битва экстрасенсов», «Давай поженимся!»… Из недавнего — она обвинила Данко в избиении, а потом призналась, что нарисовала синяки, чтобы казаться убедительной и таким образом наказать бывшего бойфренда за измену. Каждый раз блондинка рассказывает о нелегких испытаниях, которые выпали на ее звездную долю, — былой наркозависимости, борьбе за алименты. И, конечно же, о поисках большой и чистой любви.

Алена Кравец

Светская львица строит музыкальную карьеру, но об этом мало кто помнит. Для многих она — «избитая мужем-олигархом жена». Алена выносит на публичное обсуждение побои, борьбу за дочь, конфликты с коллегами, среди которых были Дана Борисова и Анна Калашникова . Последнюю она обвинила в колдовстве и наведении порчи. После развода с супругом Кравец вновь вышла за него замуж, а недавно заявила о намерении повторно расторгнуть брак, что, естественно, освещается на телевидении с использованием полиграфа. Ну как же без него?

Прохор Шаляпин

Поп-исполнитель давно выступает на сцене, но куда больше внимание привлекает его бурная личная жизнь. Артист признавался, что ему всегда нравились женщины постарше, но он резко реагирует, когда его называют «любителем бабушек». Женитьба на пожилой Ларисе Копенкиной , развод из-за Анны Калашниковой, отрицательный ДНК-тест на отцовство… И всех возлюбленных он зовет на телевидение, чтобы обсудить их реальных и мнимых любовников. Сейчас артист строит отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой у него много общего. Она пианистка, к тому же ранее была замужем за престарелым актером.

Виталина Цымбалюк-Романовская

Внимание к ней было приковано с самого начала отношений с Арменом Джигарханяном , так как многие уверены, что она преследовала исключительно корыстные цели. Знаменитый актер и сам заподозрил неладное, обвинил ее в мошенничестве, что стало поводом для многочисленных эфиров с участием блондинки. Теперь же она посещает программы в компании нового бойфренда Прохора Шаляпина. Пара даже решила родить ребенка, а уж клятвами вечной любви и верности они планируют обменяться позже.

Гоген Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев тоже обожает свет софитов. Сейчас на слуху его брак с пожилой Екатериной Терешкович, которая в конце прошлого года из ревности избила свою дочку… Мужчину называют фриком из-за вычурных нарядов, цветных линз, яркого макияжа и причесок. Шоумен неоднократно завивал волосы и красил их едва ли во не все цвета радуги, наносил фиолетовую помаду… Он неравнодушен к пластике, к ней пристрастилась и его пожилая жена, которая уже сделала омолаживающую операцию, а вскоре планирует очередной визит к хирургу — на этот раз ради увеличения груди.

Ксения Собчак

Ведущая остается одной из самых скандальных представительниц шоу-бизнеса. В прошлом она вполне могла прыгнуть на руки к своей «заклятой» подруге Анастасии Волочковой, переодеться в священника, назвать людей с лишним весом «жирными». Поведение Ксении существенно изменилось после свадьбы с актером Максимом Виторганом . Вероятно, роль примерной жены и мамы Собчак наскучила, и ее семейная идиллия закончилась внезапно. Неделю назад стало известно, что муж теледивы сломал нос ее предполагаемому любовнику Константину Богомолову

Глядя на выходки знаменитостей, можно сделать один вывод — они готовы добиваться пиара любой ценой. Можно учиться на их ошибках и не знакомить весь мир со своими проблемами. Вместе с тем многие не исключают, что речь идет исключительно о заработке денег на своей сомнительной популярности.