Почти как Отелло: 8 самых ревнивых звездных мужчин

Они такие разные, но все-таки в нашем рейтинге они вместе. А вместе, потому что их кое-что роднит, а именно — они очень ревнивые.

Как и женщины (мы уже писали про ревнивых звездных мам), эти мужчины на собственном примере доказывают, что ревность может быть разная. Она может как подогревать страсть в отношениях, так и мешать карьере супруги. А иногда даже доводит до развода…

В день рождения футболиста Жерара Пике (2 февраля спортсмен, папа, возлюбленный певицы Шакиры отпразднует 32-летие) «Летидор» попытается разобраться в каждой «шекспировской» истории — в каких случаях ревность полезна, а в каких не очень.

Жерар Пике

Ревность этого известного испанского футболиста часто подогревает СМИ и социальные сети новостями о возможном разрыве между Жераром Пике и его возлюбленной — певицей Шакирой.

Влюбленные стали встречаться, когда футболисту было 23 года, а певице 33. Тогда, несмотря на разницу в 10 лет и такой юный возраст для серьезных отношений, Жерар практически мгновенно продемонстрировал свою «испанскую натуру». Он не только смотрел все передачи и клипы с участием возлюбленной, но и внимательно следил… нет ли поблизости с ней мужчин.

Так, например, однажды после первого выпуска шоу The Voice Пике устроил своей возлюбленной допрос и выразил недовольство тем, как «свободно» по отношению к ней вел себя солист группы «Marоon 5» Адам Левин (Шакира — один из наставников проекта — Прим.ред.). Более того, ревнивцу показалось, что сама певица «благоприятствовала» такому фривольному поведению музыканта!

Жерар жутко ревновал даже несмотря на то, что в тот момент Шакира была на шестом месяце беременности.

Но и это еще не все! Защитник «Барселоны» запрещает певице приглашать в свои клипы мужчин! Несмотря на это, в видео на дуэтную песню «Perro Fiel» Ники Джем все-таки появился. Правда, никаких жарких танцев и объятий между артистами вы не удивите.

К счастью, влюбленные пришли к компромиссу и ревность не разрушила эту звездную семью. Напомним, пара воспитывает двух сыновей — 6-летнего Милана и 4-летнего Сашу.

Антон Макарский

Виктория и Антон вместе уже более 20 лет. Чего только не было за эти годы! Семья Макарских даже чуть не развалилась, когда Антон собирался уйти из семьи. Но, к счастью, каждый раз мужчина возвращался.

В чем причина, спросите вы. Предполагаем, что в непростом характере главы семьи. Виктория Макарская не раз признавалась, что муж строг во многих вопросах — особенно касающихся темы свободы в браке.

Он ограничивает меня во всем, часто перебивает. А еще Антон не любит ходить со мной на переговоры. Однажды увидел, какая я там серьезная, строгая… В итоге сказал, что больше никогда не будет ходить со мной на переговоры, а иначе мы разведемся,

говорила певица в телепередаче «В гости по утрам».

Певица уже привыкла к тому, что муж проверяет все ее мобильные разговоры и переписки. В программе Татьяны Устиновой «Мой герой» Антон Макарский дал этому поведению объяснение:

Я должен знать, чем занимается моя жена. Я ответственен за нее, я отвечаю за свою семью. Если моя жена поступает неправильно, виноват я, потому что я ее муж.

Отметим, что супруги вместе с 1999 года.

В 2012 году Антон и Виктория стали родителями дочки Марии, а через три года в звездной семье появился сын Иван.

Максим Виторган

Максим Виторган и Ксения Собчак — безусловно, самая обсуждаемая пара января этого года. О драке известного актера и режиссера Константина Богомолова не слышал разве что самый далекий от шоу-бизнеса человек.

Одна из предполагаемых причин происшествия — возможный роман Ксении «на стороне» и как следствие ревность и недовольство мужа.

Виторган приехал в кафе, где отдыхал Богомолов (а ранее с ним там же, возможно, и Ксения), после чего оба мужчины вышли из кафе, и между ними завязалась драка. До сих пор оба артиста никак не прокомментировали случившееся.

Одни поклонники звездной семьи ждут заявления о разрыве (кто-то из фанатов даже разглядел, что Ксения и Максим якобы перестали носить обручальные кольца). Другие уверены, что эта история — не более чем пиар, где Богомолов и Виторган — артисты, а Собчак — режиссер.

Ясности в этой ситуации нет. Тем не менее, еще в начале января актер опубликовал в «Инстаграме» фото семейной идиллии с Ксенией и их сыном Платоном.

«Летидор» надеется, что причины завязавшегося конфликта не более чем слухи и что вскоре герои расставят все точки над i.

Михаил Галустян

Он весел на сцене. Но что касается семейной жизни, там Михаил Галустян весьма принципиален. Например, еще до свадьбы для Михаила было очень важно знать, что он — единственный мужчина в жизни у девушки.

Для меня очень важно, что я у Вики — первый мужчина. Может быть, это консервативный взгляд, может, кто-то скажет, что так рассуждают в ауле. Так же и с дочерьми. Я уверен: если человек полюбит мою дочь, он должен на ней жениться. И иначе — никак!

Но этим все не закончилось. Шоумену до сих пор очень важно знать, что никто не смеет посягать на его жену-красавицу. Так, Виктория при поиске для себя фотографа однажды отметила, что будет работать только с девушкой.

Хочется отдаться в руки фотографа-профессионала или любителя со вкусом на пару часиков для зимней съемки этого года. Стоит ли уточнять, что это должна быть девушка. Муж у меня ревнивый»,

написала жена Михаила в своем «Инстаграме».

Викторию явно не смущает такая ревность мужа. На 11-летие брака она поздравила любимого мужа так:

Рядом с тобой @m_galustyan я всегда чувствую себя надежно и самой счастливой женщиной на свете! Спасибо тебе за любовь, наших прекрасных дочек👨👩👧👧❤️! За все твои сильные мужские качества, которые подчеркивают мою женственность. Люблю тебя, Миш! ❤️😘

Пожелаем супругам и дальше жить так же счастливо!

Павел Прилучный

Пожалуй, эта одна из самых популярных пар современного российского кинематографа. И во многом благодаря тому, что оба щедро делятся с поклонниками фото и историями своей семьи.

Не стали скрывать супруги летом прошлого года и разлады в их семье. Тогда пара «поставила брак на паузу». Причина банальна — Павел больше хотел видеть в Агате жену и мать, нежели актрису. Но супруги смогли найти в себе силы преодолеть все ссоры.

Я ему тогда сказала: «Давай обнимемся на прощание». Мы обнялись, и все — оба поняли, что не можем друг без друга. И все проблемы куда-то ушли, стали какими-то мелкими, незначительными,

Но, по словам Агаты, понятное для каждого творческого человека желание продолжать сниматься не единственное, что может привести к серьезному разговору между супругами.

В интервью «Собеседнику» актриса отметила, что ее муж достаточно вспыльчив и отрицательно относится к откровенным сценам с ее участием:

Мы оба — огонь, мы можем сильно поругаться, друг на друга обидеться, не разговаривать. Но через какое-то время мы оба понимаем, что жить друг без друга не сможем, поэтому мы миримся — у нас нет выхода.

И правда так! Несмотря ни на что, сейчас у семьи Прилучных все хорошо. Агата и Павел недавно переехали в новый дом и подумывают о третьем ребенке.

Александр Чистяков

Семья Глюк’oZы на собственном примере подтверждает, что даже несмотря на долгие годы брака, некоторые мужья все равно ревнуют своих жен. Так, бизнесмен Александр Чистяков активно следит за «Инстаграмом» своей супруги.

Певица рассказывает, что стоит ей только поделиться откровенной фотографией — все, жди звонка от мужа.

В интервью «СтарХиту» Наталья вспомнила забавную историю:

Недавно у меня была фотосессия для личного архива. Снимали в ванной у нас дома. Были я, стилист, фотограф. Поделилась в социальных сетях снимком с бэкстейджа. Саша увидел. Приезжает домой, смотрю — на нервах. Начинает мне высказывать: где ты была, с кем, что за странное фото? Представляете — не узнал родную ванную! Удалила снимок от греха подальше.

Но муж Глюкозы следит не только за ее социальными сетями. Александр также контролирует, в каком виде появляется его супруга на той или иной программе:

Недавно собираюсь на программу «Вечерний Ургант». Говорю Саше, что буду рассказывать об анимационном фильме «Савва. Сердце воина», я озвучила в нем героя Пусика. Он мне сразу: «Оденься, пожалуйста, так, чтобы ты была закрыта!» Начинаю ему объяснять, что это вечерняя программа, — сопротивляется. Саша часто ориентируется на зарубежное телевидение, и я сделала подборку — в каком виде Дженнифер Лопес, Кристина Агилера и прочие звезды приходят на подобные ток-шоу. Все, меня отпустили в чем хотела.

Артистка с юмором относится к таким «выходкам» мужа.

Более того, поклонники уверены, что ревность только подогревает их брак. Может быть, оно и так, ведь актриса и бизнесмен планируют пополнение семьи.

Илан Шор

Молдавский политик Илан Шор предпочитает ревновать свою жену певицу Жасмин красиво. Например, если поклонники певицы дарят ей роскошный букет, то Илан презентует супруге еще более роскошные цветы. Но так было не всегда.

Жасмин часто признается в интервью, что раньше ревность супруга не знала границ и была совершенно невыносима. Но со временем она, как мудрая восточная женщина, смогла убедить супруга, что его ревность безосновательна. Частично это помогло. Илан перестал реагировать на сообщения прессы и разные слухи о певице.

Но в прошлом году, когда Жасмин снималась в клипе вместе с Денисом Клявером , супруг певицы почуял что-то неладное.

Это что такое? Почему он к тебе так прижимается?,

цитировала Жасмин мужа в интервью «Дни.ру».

«Летидор» надеется, что «антиревностная» терапия Илана проходит успешно. По крайней мере, на фото с детьми (Жасмин и Илан воспитывают двух общих детей — 6-летнюю Маргариту и 2-летнего Мирона) звездная семья выглядит в высшей степени счастливой.

Райан Рейнольдс

Казалось бы, как такой красавчик как Райан Рейнольдс может быть Отелло? Так или иначе, популярному актеру чувство ревности очень хорошо знакомо — ему не дают покоя коллеги жены по съемочной площадке. Особое внимание Рейнольдса было приковано к актеру Пенну Бэджли!

Оно и не зря: Блейк Лайвли не только снималась с Пэнном в одном сериале, в свое время молодые люди даже встречались.

И самое неприятное для звезды фильма «Дэдпул» то, что Блейк и Пенн не перестали общаться даже после того, как актриса стала миссис Рейнольдс.

Хотя сам Райан после заключения брака сразу разорвал все отношения с бывшей женой — Скарлетт Йоханссон . Видимо, этого же актер ожидал и от супруги.

К счастью, ревность не стала причиной разлада в семье. Райан и Блейк обожают своих девочек — 4-летнюю Джеймс и 2-летню Инес — и, кажется, не против стать многодетной семьей.

В цитатах авторов орфография и пунктуация сохранены