Барановская ответила на слухи о воссоединении с Аршавиным

В Сети звезду подозревают даже в беременности от Андрея Аршавина

Известная телеведущая Юлия Барановская многодетная мама. Она воспитывает дочь и двоих сыновей. Отец Артема, Яны и Арсения — знаменитый футболист Андрей Аршавин. Долгое время Юлия Барановская утверждала, что футболист с детьми не общается и вообще про них забыл. Но, кажется, спортсмен решил исправить свои ошибки. Теперь Андрей Аршавин все чаще находит время, чтобы встречаться с Яной, Артемом и Арсением. И он начал делиться совместными снимками с детьми в личном блоге.

Поклонники и ряд СМИ предположили, что Юлия Барановская решила вернуться к футболисту. Более того, некоторые пользователи соцсетей разглядели у телеведущий округлившийся живот. Они решили, что знаменитость вновь беременна от Андрея Аршавина. Звездная мама удивлена таким слухам.

@baranovskaya_tv

"Две встречи Андрея с детьми вызвали огромный ажиотаж и почему-то повлекли за собой волну публикаций в СМИ о нашем возможном совместном будущем. Очень прошу всех успокоиться: наши отношения никак не изменились. Мой бывший муж возобновил общение только с детьми, ни о каком воссоединении нас как семьи, как мужчины и женщины речи не идет и идти не может", — отметила Юлия Барановская в беседе с порталом «People Talk».

@andrey.arshavin10

Заметим, известный футболист Андрей Аршавин и его первая законная супруга Алиса тоже больше не живут вместе. Об этом сообщали журналисты со ссылкой на слова бывшей жены спортсмена. У пары подрастает общая дочь Есеня, которая является четвертым и самым младшим ребенком Андрея Аршавина.

@baranovskaya_tv

К слову, младшему сыну Юлии Барановской и Андрея Аршавина пророчат успешную карьеру футболиста. Арсений стал воспитанником официальной школы ФК «Барселона» в России, где детей обучают по испанской методике. Юлия Барановская рассказала, что ребенок очень любит футбол и мечтает стать хорошим спортсменом. Поклонники надеются, что Арсений Аршавин проявит себя в этом виде спорта и даже превзойдет звездного отца.

«Будущий футболист 🤗», «Будь лучшим! Ждем от тебя больших побед!», «Ждём нового Аршавина, в путь большого спорта! С такой мамой все получится», «Он будет круче папы», «Будет звездой футбола!», «Растет достойная смена!», «У папы сорвался трансфер в Барсу, в своё время (к сожалению), пусть у Арсения все получится ❤️», «Вот ОН! Наша надежда на будущие победы!» — прокомментировали поклонники в Instagram.

Как рассказала Юлия Барановская, младший сын очень любит футбол. Отдать его в академию «Барсы» посоветовали друзья, которые отлично разбираются в этом виде спорта. Арсений говорил маме, что будет стараться играть, как его любимый спортсмен — папа. Добавим, сам Андрей Аршавин всю жизнь мечтал играть FC BARCELONA, одном из самых титулованных клубов в Испании и в мире.