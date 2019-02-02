Как отец Игоря Сорина женился на фанатке погибшего сына

Как известно, бывший солист некогда популярной группы «Иванушки International» покончил с собой в сентябре 1998 года. Но страшная потеря не сблизила родителей Игоря . Вскоре отец певца ушел от супруги, с которой прожил больше 30 лет. И не к кому-нибудь, а к поклоннице своего погибшего сына.

Анна с портретом

Наверное, не стоит говорить о том, что подавляющее большинство поклонников популярного в 90-х годах бой-бенда составляли представительницы женского пола. Тысячи влюбленных фанаток осаждали концертные залы и стадионы, где выступали их кумиры. Когда в 1998 году их основной объект обожания, лидер «Иванушек» Игорь Сорин, покончил с собой, своеобразным местами встречи с певцом стала его могила и квартира, в которой проживали его родители. Девушки регулярно навещали мать и отца Игоря Светлану Сорину и Владимира Райберга. Поэтому супруги ничуть не удивились, когда в один прекрасный день на пороге появилась очередная поклонница с нарисованным портретом Игоря в руках. Хозяева радушно встретили поклонницу сына, которая оказалась 19-летней студенткой медицинского вуза. Анна бывала в доме родителей вокалиста чаще остальных и со временем стала настоящим другом семьи. Как признавался Владимир Райберг, вскоре он начал замечать, что чувствует к Анне нечто большее, чем дружеские чувства.

Все дело в детях

Долгое время 60-летний Райберг гнал от себя любые мысли о 19-летней Анне: он был уверен в том, что огромная разница в возрасте не оставляла ему ни единого шанса. По крайней мере, так казалось Владимиру Семеновичу. Тем не менее он все-таки решился заговорить о своих чувствах с поклонницей сына, и та, как ни странно, ответила ему взаимностью. Когда Светлана Сорина узнала о том, что фанатка Игоря ждет ребенка от ее мужа, она испытала настоящий шок. Придя в себя, Светлана Александровна списала поступок супруга на мимолетную влюбленность и желание осуществить его давнюю мечту. Дело в том, что Владимир Семенович еще при жизни Игоря умолял жену родить еще раз. Но Светлана и слышать ничего не хотела. После смерти сына Райберг пытался уговорить супругу взять опекунство над малышом из детского дома. Но и это предложение женщина отвергла. Именно поэтому, узнав о беременности Анны, Сорина решила, что, когда Владимир бросит поклонницу Игоря, они будут воспитывать ребенка все вместе. Теперь, вспоминая об этом, Светлана Александровна называет себя «глупой».

Отверженные влюбленные

Однако новость о романе Владимира Райберга ужаснула не только Светлану Сорину, но и родителей Анны. Даже тогда, когда Владимир Семенович и студентка медицинского института стали законными супругами, ни отец, ни мать девушки не желали мириться с тем, что их дочь выбрала пенсионера. Тем не менее молодоженам все же пришлось поселиться в квартире родителей Анны: другого жилья у них тогда попросту не было. Тем более, что для воспитания новорожденного сына Владимира и Анны Марка требовались соответствующие условия. Но постоянные конфликты вынудили супругов искать другое пристанище. Марк же остался на попечении бабушки и дедушки. Наконец Светлана Сорина, которая, как утверждает Владимир Райберг, оставила себе две квартиры, нажитые в браке с ним, приобрела для бывшего мужа комнату в коммуналке. Но, по словам отца погибшего певца, они с Анной были рады даже такому крохотному жилью. Вопреки бытовым трудностям и прогнозам злопыхателей, Владимир и Анна остались вместе и даже стали родителями во второй раз: у Марка родился брат Милан.