Звезда «Дома-2» неожиданно объявила о разводе

Бывшая участница "Дома-2", яркая блондинка Елена Хромина неожиданно объявила о разводе. Поклонники гадают, что стало причиной такого быстрого разрыва отношений — брак продержался лишь 2 месяца. Сама Хромина отказалась комментировать свою личную жизнь.

Пост в Instagram, в котором Елена Хромина сообщила о разводе, закрыт для комментариев. Звезда "Дома-2" просто поставила поклонников в известность о неприятном событии в своей жизни.

"Я развелась. Комментировать не буду. Мои знакомые тоже не комментируют, поэтому не узнавайте. На моей работе это не отразится. Я буду счастлива", — написала бывшая участница "Дома-2".

Одна из самых ярких бывших участниц проекта "Дом-2"внезапно вышла замуж 15 ноября прошлого года. 22-летняя Хромина в качестве доказательства опубликовала свидетельство о регистрации брака и показала обручальное кольцо. Однако сразу дала понять, что не собирается представлять своего мужа широкой публике.

Тем не менее, некоторые подробности Елена раскрыла. Бывшая участница "Дома-2" рассказала изданию StarHit, что свадьбу молодожены сыграли в Доминикане. В качестве доказательства прилагалось видео, где Хромина в свадебном платье позировала на фоне заката. А вот мальчишник, девичник и регистрация брака прошли в России.

Лена Хромина обратила на себя внимание мужчин сразу, как только появилась на проекте "Дом-2". Поначалу девушка симпатизировала Роману Гриценко — даже целовалась с ним перед камерами. Позже стала встречаться с Саймоном Марданшиным — однако и эта пара распалась, а Хромина покинула проект "Дом-2".