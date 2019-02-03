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Бледанс мечтает принять ванну с Брэдом Питтом 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известная телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что для нее идеалом красоты является голливудский актер Брэд Питт. С этим мужчиной она с радостью приняла бы ванну. Она добавила бы немного эфирных масел, соли Мертвого моря и лепестков роз.
Бледанс заметила, что сегодня у нее нет никакого желания идти в ЗАГС. Сейчас ей совсем не до штампа в паспорте. Недавно она встречалась с экстрасенсом, и колдунья ей сказала, что актрисе не нужно оформлять отношения с мужчиной официально. Это может ей только навредить. Актриса считает, что в браке у людей сразу же начинаются разногласия. Бледанс считает, что по своей природе она охотник. Если закогтит жертву, то сразу потеряет к ней интерес. Яркий пример ее первый брак, который потерпел неудачу.
Бледанс призналась, что в свое время участвовала в конкурсе «Ленинградская красавица». У нее была возможность улететь в Америку на студенческую стажировку, но она выбрала карьеру актрисы, сообщает «СтарХит».
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Звёзды , Эвелина Бледанс , Брэд Питт , StarHit
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