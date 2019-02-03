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Живой Кен примет участие в «Евровидении» 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: @rodrigoalvesuk
Родриго Альвес исполнит еще одну свою мечту.
В России уже несколько лет подряд ругают конкурс «Евровидение» за слишком уж эпатажных участников. И правда: далеко не все страны решают брать голосом и пытаются выделиться, привлекая к себе внимание другими «талантами». И в этом году у музыкального конкурса есть все шансы еще больше уронить рейтинг среди российских зрителей.
А все потому, что на конкурс собрался живой Кен — Родриго Альвес. Да не просто собрался — его участие уже подтвердил комитет «Евровидения».
Правда, соревноваться с другими конкурсантами Альвес все-таки не будет — он всего-навсего откроет конкурс (так что его многомиллионные фанаты не взорвут телефонную линию своими голосами). Но музыкальный номер однозначно ждать стоит: Родриго споет песню «Plastic World» (немного переделанную из «Barbie Girl».
Впрочем, чего-то подобного от перформанса в Израиле ждать стоило — напомним, в прошлом году конкурс выиграла Нетта Барзилай с песней «I’m not your toy». Певица очень оригинальна — в выступлениях она использует лупер, на который прямо во время исполнения песни записывает свой голос и использует его в качестве бэк-вокала.
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