Познер считает, что Собчак имела право на измену

Телеведущий встал на защиту Ксении

1 февраля исполнилось пять лет со дня свадьбы Ксении Собчак и Максима Виторгана . Вот только отметят ли супруги и следующие годовщины, теперь большой вопрос.

Известную телеведущую заподозрили в измене с режиссером Константином Богомоловым . Вот они сидят плечом к плечу на премьере фильма, вот их уже видят в кафе. Но все это было на уровне слухов, пока не последовала реакция Максима. В интернет попало видео, как Виторган набросился с кулаками на Богомолова, увидев его в компании своей жены.

Была ли измена? Никто из участников любовного треугольника прямо на вопрос не отвечает. Однако на днях в шоу «Эксклюзив» на Первом канале Собчак призналась, что в ее жизни сейчас действительно сложный период. Более того, телеведущая призналась, что уже не питает сильных чувств к супругу.

«Когда люди по‑настоящему любят друг друга, никакая роковая разлучница или разлучник не смогут прийти и что-то сломать. Это невозможно. Так происходит только в дешевых комедиях. В реальности все иначе: ты теряешь человека, перестаешь его любить. Так тоже иногда бывает. И тогда этот вакуум заполняется», — высказалась Ксения.

Похоже, Константин Богомолов и стал тем человеком, который запомнил тот самый вакуум. При этом Ксения подчеркнула, что Максим для нее навсегда останется близким человеком, ведь он отец ее единственного ребенка — сына Платона.

Между тем обсудить измену Собчак решил и телеведущий Владимир Познер

«Собчак в какой-то программе, высказалась, что если мужчина гуляет, то его называют «мачо», а если женщина гуляет, то ее называют… ну, в общем, наверное, вы догадались. Собчак говорит, что это неправильно. И я с ней совершенно согласен. Почему общество прощает мужчине то, что не прощает женщине? И даже восхищается им, а ее осуждает. Думаю, в этом роль сыграла религия. Вот заповедь «Не возжелай жену соседа твоего» — это существует, а вот заповедь «Не возжелай мужа соседки твоей» — этого почему-то не существует».

Познер, напомнив подписчикам о своем дипломе биолога, подчеркнул, что с научной точки зрения все люди полигамны, а не моногамны. Как мужчины, так и женщины. Надо сказать, подтверждает это и личная жизнь самого Владимира Познера, который был трижды женат.

Однако не все согласились с доводами телеведущего. В спор вступила актриса Алла Довлатова

«Могу исходя из собственного примера сказать, что любя человека, оберегая ваш с ним семейный мир, ты перестаешь быть организмом, а становишься разумом. Разум может противостоять любому влечению. Здоровый разум руководствуется здравым смыслом.

Безусловно, это работает, когда физиология здоровая. Когда тебя устраивает твоя моногамия. Если же твой организм не удовлетворен, значит, проблема не в разуме и полигамность здесь не причем. Значит, ты умудрился вписаться в отношения, которые претят твоему организму

Если партнер в интимном смысле тебе не подходит, зачем строить с ним жизнь, рожать детей? Найди своего партнера. Не нужно причинять никому боль. Такие ошибки случаются у молодых и неопытных людей. Но после тридцати такие ошибки для меня странны».