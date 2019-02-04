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Брежнева показала редкое семейное видео с Меладзе 

WMJ.ru + ещё 4 45 минут назад
Певица встретила 37-летие в кругу родных.
3 февраля Вере Брежневой исполнилось 37 лет. День рождения певица встретила в кругу родных и близких. В своем Instagram Вера поделилась с фолловерами отрывком с праздника. На видео она принимает поздравления, задувает свечку, а после целует мужа Константина Меладзе.
"Вчера я провела свой День так, как хотела, в узком кругу самых близких людей и без интернета. И только вечером, когда все уже спали, взахлеб прочитала поздравления! Меня накрыло еще одной волной тепла, потрясающей светлой энергии и ЛЮБВИ. Спасибо вам за то, что я почувствовала вчера и дело даже не количестве поздравлений (хотя их было неприлично много), а в том, какой смысл они в себе несут! Это моя движущая сила. Спасибо вам за то, что вы со мной, что вы у меня есть! И пусть все потрясающие пожелания исполнятся в моей жизни, а вам возвратятся с утроенной силой!", — прокомментировала видео Вера.
Отметим, Вера практически не делится семейными фото и видео с супругом. Но при этом певица стабильно публично поздравляет Константина с днем рождения. Напомним, пара тайно поженилась в 2015 году. Для Веры этот брак стал вторым официальным. От предыдущих отношений у певицы растут две дочки. Константин до союза с певицей был в браке, в котором у него родились две дочки и сын.
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Звёзды , Видео , Константин Меладзе , Вера Брежнева
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