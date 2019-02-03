Эммануил Виторган открыто обратился к Собчак

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Эммануил Виторган открыто обратился к Ксении Собчак 

WomanHit.ru 1 час назад
Актер отреагировал на скандальное интервью невестки о его сыне Максиме и режиссере Константине Богомолове
Ксения Собчак прокомментировала ситуацию в своей семье, она дала довольно скандальное интервью на Первом канале. Все ждали резкой реакции от Эммануила Виторгана, в свое время он не одобрял идею Максима жениться на Ксении. Но, как ни странно, в своем «Инстаграме» свекр похвалил невестку.
«Ксюша, дорогая! Прекрасное интервью на 1-ом», — написал Виторган-старший. — «Достойное, искреннее… какая ты и есть в жизни!».
Напомним, Собчак не стала прямо отвечать на вопрос о разводе с Максимом Виторганом, но заметила, что он оказался прекрасным отцом для их двухлетнего сына Платона.
«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди», — заявила Ксения.
Она также не стала комментировать драку между мужем и ее предполагаемым любовником Константином Богомоловым. Режиссёра она назвала «транспортом в новую жизнь, помогающим разорвать прежние отношения».
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Звёзды , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Эммануил Виторган
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