Эммануил Виторган открыто обратился к Собчак

Эммануил Виторган открыто обратился к Ксении Собчак

Актер отреагировал на скандальное интервью невестки о его сыне Максиме и режиссере Константине Богомолове

Ксения Собчак прокомментировала ситуацию в своей семье, она дала довольно скандальное интервью на Первом канале. Все ждали резкой реакции от Эммануила Виторгана , в свое время он не одобрял идею Максима жениться на Ксении. Но, как ни странно, в своем «Инстаграме» свекр похвалил невестку.

«Ксюша, дорогая! Прекрасное интервью на 1-ом», — написал Виторган-старший. — «Достойное, искреннее… какая ты и есть в жизни!».

Напомним, Собчак не стала прямо отвечать на вопрос о разводе с Максимом Виторганом , но заметила, что он оказался прекрасным отцом для их двухлетнего сына Платона.

«Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди», — заявила Ксения.

Она также не стала комментировать драку между мужем и ее предполагаемым любовником Константином Богомоловым. Режиссёра она назвала «транспортом в новую жизнь, помогающим разорвать прежние отношения».