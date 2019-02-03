Татьяна Лазарева могла уехать из России из-за измен мужа

Татьяна Лазарева уехала из России около двух лет назад, сейчас она живет в Испании, где занимается садоводством и воспитывает 11-летнюю дочь, а ее муж Михаил Шац продолжает вести дела в Москве. Сама артистка всегда уверяла, что переезд был ее собственным решением, однако недавно в окружении пары рассказали, что уехать за границу ее вынудил супруг.

Шац якобы долгое время изменял жене, о чем знали все знакомые и друзья пары. Отправив свою избранницу в другую страну, мужчина безо всяких помех появляется на публике с 20-летними красотками. В Испании Лазарева живет не лучшим образом. Муж не разрешает ей работать и общаться с приятельницами, убедил ее, что у нее серьезные психологические проблемы. На жизнь он высылает артистке полторы тысячи евро в месяц.

«Он отрезал ее от подруг, говорит, что дело в ней, что она психически больна, навязал ей чувство вины. Вот кто настоящая причина ее бед», — сообщает Telegram-канал «Небожена».

Союз Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца всегда считали одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Артисты жили вместе два десятка лет, а семь лет назад оформили отношения официально. О том, что пара разъехалась, стало известно далеко не сразу, тогда Лазарева призналась, что на родине у нее нет работы, а в испанский курортный городок Марбелья она решила перебраться, побывав на отдыхе в этом месте.