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Быстрицкая перестала ходить и видеть 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда фильма «Тихий Дон» Элина Быстрицкая в последние годы часто жаловалась врачам на боли в груди и плохое зрение. Здоровье знаменитой актрисы подкосилось после того, как ее обворовала помощница. Подруга и театральный директор Ксения Рубцова несколько месяцев опекала звезду. Как позже стало известно, она не оказывала своевременную помощь Быстрицкой. Женщина оказалась замешана в истории с воровством денег у Быстрицкой.
Сейчас все заботы за Быстрицкой взяла на себя ее сестра Софья Шегельман. Ради этого она приехала из Израиля, где жила. Одна из подруг Быстрицкой, 85-летняя Зинаида Кириенко, позвонила Шегельман, чтобы узнать о состоянии подруги.
Сестра Быстрицкой поведала, что сейчас открыто уголовное дело на мнимую помощницу. Особа, которая обчистили знаменитую актрису, наверняка получит срок. Элина же, по словам Шегельман, находится в плохом состоянии. Она не видит, не ходит, лежит. У нее тяжелая катаракта. Пропал у актрисы и загранпаспорт. Правда, он сейчас ей и не нужен. Сестра уверяет, что дорогу в Израиль Быстрицкая не перенесет, сообщает «СтарХит».
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Звёзды , Элина Быстрицкая , Зинаида Кириенко , StarHit
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