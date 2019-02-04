Поговаривают, пара больше не вместе.
Прошлым летом Резо и Надежда подтвердили слухи о своем романе, появившись вместе на открытии кинофестиваля «Кинотавр». Тогда говорили, что именно Оболенцева стала причиной развода режиссера с Надеждой Михалковой. После этого выхода пара стала публиковать в соцсетях совместные фотографии и больше не скрывала своих отношений.
Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили, Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин
Новый год пара встретила вместе в Грузии….. затем Резо и Надежда отдохнули в Индии..
Анастасией Кочетковой и Надеждой Михалковой. От каждого союза у режиссера остались дети.