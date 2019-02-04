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Сеть обсуждает возможное расставание Гигинеишвили и Оболенцевой 

WMJ.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Поговаривают, пара больше не вместе.
Прошлым летом Резо и Надежда подтвердили слухи о своем романе, появившись вместе на открытии кинофестиваля «Кинотавр». Тогда говорили, что именно Оболенцева стала причиной развода режиссера с Надеждой Михалковой. После этого выхода пара стала публиковать в соцсетях совместные фотографии и больше не скрывала своих отношений.
Надежда Оболенцева, Резо Гигинеишвили, Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин
Новый год пара встретила вместе в Грузии….. затем Резо и Надежда отдохнули в Индии..
.. но после этого совместные фото и подписки в соцсетях у пары исчезли. В Сети говорят, что после поездки у Резо и Надежды что-то разладилось, и в итоге пара решила расстаться. Сами же участники обсуждений пока ничего не комментируют. Напомним, до за плечами Реза два брака: с Анастасией Кочетковой и Надеждой Михалковой. От каждого союза у режиссера остались дети.
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