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Принц Гарри нарушил запрет Меган Маркл и снова начал выпивать 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Уж сколько в пресс ставили в заслугу Меган Маркл ее способности влиять на своего мужа. Посмотрите, мол, он даже выпивать бросил — вот сил авторитета. Но совсем недавно герцог Сассекский поразил всех своим поступком — он побывал в своем любимом пабе The Sands End Pub в Фулеме без супруги, только в сопровождении службы безопасности.
Конечно, монаршья особа старалась не привлекать к себе внимание, да и на охранниках принца были обычные костюмы, но внимательные посетители все равно догадались, что за посетитель пришел в заведение. По информации источников британской прессы, Гарри употреблял спиртное. Принц расслаблялся после того, как вместе с супругой он посетил мероприятие в Национальном театре.
Вполне возможно, рассуждают журналисты издания Radar Online, бесконечные запреты строгой жены принцу просто надоели, потому он и позволил себе эту небольшую мужскую слабость.
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Звёзды , Видео , принц Гарри
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