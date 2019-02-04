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Супруг Екатерины Архаровой объяснил свое исчезновение 

WMJ.ru + ещё 6 54 минуты назад
Артем Илясов объяснил, где пропадал.
На днях актриса Екатерина Архарова в своем Instagram сообщила, что ее супруг Артем Илясов бесследно исчез, и дала информацию о нем, которая помогла бы поспособствовать поискам. Уже на следующий день Архарова объявила, что мужа нашли. Но при этом она решила оставить в тайне информацию о том, где же был Илясов. После этого в Сети появились сообщения от неких друзей Артема, которые высказали свою точку зрения, где находился мужчина. А сейчас же сам Артем рассказал, куда исчез на пару дней.
"Решил провести время с друзьями, отправился к ним, отдохнули, вернулся. Не понимаю, в чем проблема. Телефон разрядился, был за городом. Я взрослый человек, к чему все эти вопросы",  — цитирует Илясова «Московский комсомолец».
Напомним, что Екатерина вышла замуж во второй раз в конце августа прошлого года. Свадьба состоялась во Дворце бракосочетаний в парке «Коломенское». На торжество были приглашены только самые близкие друзья и родные пары. Первым супругом Архаровой был актер и телеведущий Марат Башаров.
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Звёзды , Видео , Екатерина Архарова , Марат Башаров , Московский комсомолец , WMJ.RU
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