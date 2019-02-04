В Сети обсуждают фото помолодевшей Пугачевой

Примадонна молодеет с каждым днем.

Максим Галкин выложил новое нежное фото, на котором обнимает любимую супругу. «Как это возможно? — удивились поклонники звездной четы, — Алла Борисовна молодеет с каждым днем!».

Ведь совсем недавно легенду российской эстрады шутя сравнивали с Бенджамином Баттоном — что ни новый снимок, то минус несколько лет. Кажется, она выглядит уже моложе Максима. Некоторые уверены, что все дело в фотошопе, другие говорят, что профессиональный макияж способен творить и не такие чудеса. Но ведь Пугачева порой показывает селфи без капли макияжа и совсем без фильтров. И на них она тоже выглядит превосходно. А стройные ноги и отменная фигура, которую тоже не нарисуешь просто так, как ни старайся? Не скажешь, что звезде в этом году исполнится 70 лет.

«Все-таки любовь и ощущения счастья делают женщину молодой и красивой», — сходятся во мнении большинство фанатов.

Кстати, подруга Пугачевой, Арина Редель, как-то приоткрыла один из секретов красоты Аллы.

— Меня все спрашивают, как Аллочка так в последнее время похудела и похорошела. А потому, что строго соблюдает свою диету — СССР, — поделилась с Wday.ru Алина. — Это она название придумала. Нельзя три «с» — сладкое, соленое, сдобное. И нужна «р» — разгрузочные дни. А хорошеет она от любви — расцветает, когда муж рядом, на Макса смотрит всегда нежно, по-особенному.

Да и сама Пугачева нет-нет и прокомментирует любопытствующим, как ей удается выглядеть вдвое моложе реального возраста.

— Что в юности некогда было — я училась, работала, так и потом. Это не моя история. Вот вы говорите: я хорошо выгляжу. Мне много лет, и я хочу всех девушек помоложе предупредить: после 45 или 50 на лицо человека ложится не возраст, а сущность, дети мои. Так что подумайте об этом,

— говорила Алла.