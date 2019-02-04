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Гарик Харламов показал красавицу-маму 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: @garikkharlamov
Поклонники заметили, что женщина выглядит очень молодо.
Известный шоумен, актер и телеведущий Гарик Харламов разместил в Instagram совместную фотографию с мамой. Дело в том, что вчера Наталья Игоревна отпраздновала день рождения. И в такой важный день Гарику Харламову захотелось поздравить маму не только лично, но и в социальных сетях.
Сегодня у мамы день рождения. Спасибо тебе за все. Люблю тебя очень. Тяжеловато конечно писать все это во время фотографии, но я справился. С днем рождения, мамуля,
— обратился к имениннице шоумен.
Подписчики Гарика заметили, что его мама выглядит очень красиво и молодо. Более того. кажется, что она скорее сестра своему сыну, чем мама. «Какая молодая мама😨», «Мама нереально молода и красива», «Мамочка-то еще молоденькая», «Мама лучше сына выглядит 😄😄👍», «А мама какая молодая, поздравляю с днем рождения!», «Только у прекрасной женщины мог появиться на свет такой замечательный сын», «Гарик, ты старше матери выглядишь, красивая женщина», — можно прочесть в комментариях.
Напомним, Гарик Харламов родился 28 февраля 1981 года в Москве. Его мама Наталья и отец Юрий разошлись, когда Гарик был еще подростком. К сожалению, в прошлом году папа артиста ушел из жизни, зато мама до сих пор остается рядом с сыном, и он старается обязательно находить для нее время.
Кстати, Гарик Хараламов уже сам успел стать отцом и обзавестись собственной семьей. Он женат на актрисе Кристине Асмус. Пара воспитывает дочку Анастасию. Они впервые показали лицо юной Насти поклонникам в начале июня, и все тут же заметили, что девочка очень похожа на папу.
Гарик Харламов и Кристина Асмус официально зарегистрировали отношения в 2013 году. А в январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия. Счастливый муж и отец очень любит свою семью и тоже, как и супруга, периодически делится трогательными постами в своем Instagram.
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