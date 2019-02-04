Нечего надеть: Боня просит у подписчиков платье

Виктории нужно платье для особого случая.

«Девочки, завтра лечу в Париж, нужен дизайнер, у кого есть красный наряд в стиле рок?», — таким вопросом огорошила звезда своих подписчиков в Instagram.

Видимо, в ее обширном гардеробе не хватает платьев для частых выходов в свет.

@victoriabonya

Фолловеры начали советовать Боне, где можно купить наряд в таком стиле, как ей хочется. Но, видимо, Вика хочет все-таки не тратить деньги на очередной дизайнерский наряд, а взять его напрокат. Кстати, звезду не раз подозревали в том, что она носит взятые в аренду брендовые вещи. Например, однажды она выложила фото, где с дорогой одежды даже не срезаны бирки. И фолловеры предположили, что юбка Dolce & Gabbana — не ее личная собственность, а просто взята в аренду для фото или для вечернего выхода.

@victoriabonya

С другой стороны, среди звезд брать вещи в аренду у того или иного бутика или модного дома — обычное дело. Ведь выкидывать тысячи евро за платье, которое ты выгуляешь один раз на красной дорожке — непростительная расточительность даже для голливудских знаменитостей первой величины. Да и крупные бренды сами рады дать селебрити платье на вечер — ведь это для них неплохая реклама. И чем популярнее звезда, тем больше у нее подобных предложений от самых разных дизайнеров.

Правда, есть и звезды, которые у модных домов находятся в «стоп-листе». Например, Леди Гага как-то вернула платье от Thierry Mugler изрядно испачканным. Бренду пришлось самостоятельно оплачивать химчистку, а обошлось это в 500 евро. Так же безответственно отнеслись к арендованным нарядам в свое время Рианна и Линдси Лохан

А вот Elie Saab занесли в черный список Мэрайю Кэри . Певица, которая придерживается принципа «меньше ткани — больше тела», не мелочась, укоротила любезно предоставленные ей на один вечер платья до супер-мини длины.

Эпатажная Кэти Перри и вовсе как-то раз потеряла платье от модельера Zuhair Murad. «Это было эксклюзивное платье стоимостью в десятки тысяч долларов, которое больше никогда не увидишь. Как вообще можно потерять платье?», — удивлялся тогда звездный голливудский стилист Филипп Блок.

Но в том случае дело решили миром. А недавно стилист Ники Минаж подал на нее иск. По его словам, Ники не только не заплатила ему за несколько его работ, но и забрала некоторые вещи, которые ей приглянулись, не заплатив за них.

Будем надеяться, что Боня все-таки будет аккуратнее с той вещью, которую найдет для своего выхода. А пока предлагаем вспомнить ее самые роскошные модные образы.