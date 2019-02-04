Российские звезды vs их голливудские одногодки

Порой нам действительно сложно поверить, что, например, Джордж Клуни и Джигурда — на самом деле ровесники.

На первый взгляд могло бы показаться, что голливудские звезды в большинстве своем выглядят куда лучше, чем их ровесники из отечественного шоу-бизнеса, но эта подборка доказывает, что такое мнение — ошибочно. Многие наши знаменитости могли бы дать солидную фору голливудским актрисам и актерам, которые, возможно, когда-то и считались красавцами, но с возрастом стали выглядеть заметно хуже. Листайте фотогалерею.