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«Толстая, глупая и что?»: Седокова полюбила свои недостатки 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
36-летняя певица порассуждала на тему женской психологии.
Анна Седокова уже давно никак не может найти новую любовь, и недавно она поняла, в чем может быть причина — сначала звезда хочет научиться быть счастливой без мужчины. Она попыталась разобраться в себе и поделилась любопытными мыслями в своем Instagram.
«Вот я такая, как есть. Толстая, глупая, немного дурная и что? Когда ты это признаешь и понимаешь, что деваться тебе от этого некуда, а значит, нужно научится жить и единственное мнение которое тебе важно — это мнение собственное. И единственный человек, ради которого ты должен выплясывать, доказывая, что ты молодец — это как бы ты сам», — рассуждает Анна (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
@annasedokova
Седокова добавила: «Я вот работаю сейчас над этим наплевать, выходит. И живешь ты с собой, принимаешь себя и когда он тебе не пишет, ты не скулить бежишь, а книгу новую открываешь. В ней толку больше или 100 упражнений на пресс, это зависит от того, у кого какие центры не заполнены. И я понимаю, что ты это уже тысячу раз слышала, но поверь, твое счастье зависит только от тебя и как только ты станешь счастливой сама ты сможешь осчастливить другого человека».
@annasedokova
Напомним, Анна была замужем дважды — за уже ушедшим из жизни футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. От обоих браков у певицы есть дочки, Алина и Моника, а также сын Гектор от молодого предпринимателя Артема Комарова, с которым Анна рассталась вскоре после родов.
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Звёзды , Максим Чернявский , Анна Седокова , Валентин Белькевич
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