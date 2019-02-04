Дочь Анджелины Джоли сбежала к родителям Брэда 

В мае нынешнего года биологической дочери Анджелина Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт исполнится 13 лет. Девочка уже давно стала одной из любимиц журналистов и общественности. Но популярности Шайло достигла не самым лучшим способом: она уже не первый год ведёт себя как мальчик, предпочитает мужскую стрижку и выбирает исключительно мальчишескую одежду. Анджелина не реагирует на причуды дочери, давая ей свободу в самовыражении. Даже когда Шайло заявила о намерении сменить пол, мать не стала её отговаривать. Недавно выяснилось, что Шайло вновь проявила несвойственную детям самостоятельность и настойчивость: она пожелала жить отдельно от матери.