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Дочь Анджелины Джоли сбежала к родителям Брэда 

Рамблер 1 час назад
В мае нынешнего года биологической дочери Анджелина Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт исполнится 13 лет. Девочка уже давно стала одной из любимиц журналистов и общественности. Но популярности Шайло достигла не самым лучшим способом: она уже не первый год ведёт себя как мальчик, предпочитает мужскую стрижку и выбирает исключительно мальчишескую одежду. Анджелина не реагирует на причуды дочери, давая ей свободу в самовыражении. Даже когда Шайло заявила о намерении сменить пол, мать не стала её отговаривать. Недавно выяснилось, что Шайло вновь проявила несвойственную детям самостоятельность и настойчивость: она пожелала жить отдельно от матери.
Звёзды , Видео , Дети , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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